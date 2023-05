Intervenuto al termine della gara tra Milan e Lazio, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Soddisfazione per la prestazione e per la vittoria. Non siamo contenti della classifica e il campionato sta finendo. Possiamo fare una gran partita in Champions anche senza Leao. Ho visto ora Rafa, era sereno e si sentiva bene. Domani faremo le valutazioni e capire un po’. Non credo che sia una cosa particolarmente grave, per quello che mi ha detto lui. L’importante era giocare bene a calcio. Noi non dipendiamo dai singoli. Bennacer? Ha fatto una gran partita in entrambe le fasi. Si è messo nellla posizione giusta per trovare lo spazio. Per giocare bene ha bisogno di essere al 100% fisicamente. Ho l’impressione che siamo una squadra più compatta e solida a centrocampo. Abbiamo centrocampisti completi e duttili. Anche Tonali ha giocato bene. Squadra al top? Sta bene e credo che si sia vista la differenza della brillantezza. La Lazio ha cambiato pochi giocatori rispetto a mercoledì, noi li abbiamo cambiati tutti. Se sei fresco fisicamente, sei anche più lucido. Da qui a mercoledì sera ci sarà tempo per recuperare. Giocare alle 21.00 invece delle 15.00 è tutta un’altra cosa in questo periodo. Sensazione pre derby: credo di aver motivato bene la squadra in queste ultime giornate dopo la qualificazione col Napoli, anche se non ci sono riuscito. Proviamo grande emozione per questa partita che sta arrivando. Ci siamo meritati questo grande palcoscenico e ce lo dobbiamo godere tutto. Dialogo tra me e Theo? Cose nostre. Mi piace parlare coi giocatori per capire quello che pensano. Theo ha avuto bisogno di recuperare dopo il Mondiale, ora sta bene. È un giocatore di altissimo livello, ma deve avere l’ossessione di diventare il miglior terzino del mondo”.