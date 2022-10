A burning desire to win and innovate. Have fiery celebrations, gaffer



Ci hai riportato sul tetto d'Italia: auguri Mister! #SempreMilan

He hoisted the trophy high into the Madrid sky in 1969. Have a nice birthday



Portiere e pilastro della nostra seconda Coppa dei Campioni. Auguri, Fabio! #SempreMilan

Hard as nails on the pitch. Have a wonderful day, Romeo



Una diga d'altri tempi. Tanti Auguri #SempreMilan

Giornata di festa a Milanello, dove la squadra ha festeggiato. Torta di compleanno, brindisi e applausi per l'allenatore che ha riportato lo scudetto in rossonero. Nella storia del Milan però oggi ci sono altri due anni che compiono gli anni: l'ex portiere Fabio Cudicini - papà di Carlo, anche lui una vita tra i pali - che compie 87 anni dei quali cinque in rossonero; e Romeo Benetti, che oggi festeggia i 77 anni.