Milan, Pioli naufraga ma era già sfiduciato: tutti insufficienti, Theo indisponente

Se era la penultima spiaggia,. Se era l’ultima,. Non è corretto vincolare il giudizio solo su una gara, ancorché decisiva, maUna prestazione senza senso, quella dei rossoneri, che finché sono stati undici contro undici hanno fatto solo errori. Quando sono stati un uomo in più, non hanno fatto, l’unico a salvarsi oltre a, impiegato solo per un tempo.La Roma invece attacca benino e difende benissimo., perché ha una squadra che gioca tutta per lui. E si vede la differenza, tra l’altro sottolineata dal meritatissimo rinnovo di contratto annunciato dai Friedkin in mattinata.