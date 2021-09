Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Dazn prima del match contro la Lazio: “E' pronto Ibrahimovic ma è da mesi che non gioca una partita ufficiale. Sono 7-8 giorni che si allena con noi ma è pronto. Kessie e Romagnoli? Kessie e Romagnoli sono due giocatori importanti ed è importante che tornino con noi. Kessie è rientrato da poco. Sarà una bella partita, difficile contro una squadra che gioca bene a calcio e proveremo farlo anche a noi”.



SULLA LAZIO - “Non mi spaventa niente della Lazio ma abbiamo un grande rispetto per il nostro avversario. Siamo convinti delle nostre qualità e sappiamo che la Lazio ha un centrocampo e un attacco molto forti. Dovremo essere bravi nella fase di non possesso e essere compatti e aggressivi quando possiamo esserlo”.