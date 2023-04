Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della sfida con il Napoli. Queste le sue parole ad Amazon Prime: "Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e sappiamo l'importanza di questa partitama noi dobbiamo giocare con leggerezza, perché è il nostro modo di giocare, il nostro modo di allenarci, il nostro modo di stare insieme e quindi bisogna portarlo avanti"."Le partite non si possono ripetere, non si può fare una fotocopia e comunque il campionato è una cosa e la Champions un'altra. Non sappiamo cosa faranno i nostri avversari, magari saranno più aggressivi o lo saranno meno, se ci aspetteranno o ci verranno a prendere, quindi noi dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e a capire gli spazi liberi da poter occupare sia in fase di possesso e non possesso.che è la squadra che ha segnato più gol in questa Champions League e quindi la nostra prestazione dovrà essere di alto livello se se vorremmo avere un risultato positivo"."A me piace preparare le partite, le partite non si possono preparare tutte uguali perché cambiano le nostre caratteristiche, cambiano le caratteristiche degli avversari e soprattutto la posizione dell'avversario. Prepariamo una partita alla volta. Questa l'abbiamo preparata prendendo degli spunti dall'ultimo incontro, ma con delle situazioni diverse: sono sicuro che si si creeranno in campo situazioni non simili a quelli precedenti".Poi a L'Equipe ha dichiarato: "Se pensi solo al risultato non fai progressi: io mi baso sulle prestazioni, l’essenza del mio mestiere è di lavorare da squadra. A chi mi ispiro? Guardiola e Ancelotti sono i migliori al mondo, non per le stesse ragioni. E seguo Arteta dell’Arsenal"."Stiamo percorrendo un cammino intrapreso tre anni fa ed eravamo lontani dai vertici europei. Sono fiero di vederla crescere, ma la storia del Milan è di giocare in Champions.. La svolta a gennaio 2020? Con Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaerkers siamo migliorati dal punto di vista tecnico e di carattere. Ibrahimovic non è un giocatore normale, ma un campione tecnico e morale, un modello, un punto di riferimento per un gruppo giovane come il nostro. È stato un sostegno enorme anche per lo staff”.