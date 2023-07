Il Milan utilizza la linea dura con gli esuberi, i giocatori in vendita non considerati più parte del progetto. Stefano Pioli ha deciso per tre esclusioni eccellenti in vista della tournée statunitense dei rossoneri, tutte e tre sicure, ovvero quelle di Divock Origi, Fode Ballo-Touré e Ante Rebic, come appreso da Calciomercato.com.



SUL MERCATO - I motivi per quanto concerne la punta belga, quella croata e il terzino senegalese sono legati al mercato: dopo la prima parte del ritiro a Milanello, i tre non partiranno per gli Stati Uniti, dove i rossoneri giocheranno tre amichevoli contro Real Madrid, Barcellona e Juve. Origi, arrivato l'estate scorsa a parametro zero, ha un contratto fino al 2026 a 4 milioni di euro, mentre Rebic e Ballo-Tourè, al centro di una trattativa con Bologna e Nizza, sono al Milan dal 2019. La squadra partirà da Malpensa venerdì alle 12.55 in direzione Los Angeles, dove resterà fino all'1 agosto, senza tre pedine.