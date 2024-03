Milan, Pioli non è stato accontentato: la Roma di Lukaku e Dybala fa paura ai rossoneri

Daniele Longo

L’urna di Nyon non è stata benevola con Pioli che proprio ieri, nella conferenza stampa post Slavia Praga-Milan, aveva scongiurato un nuovo incrocio con le italiane dopo l’esperienza nefasta dell’Euroderby di Champions League della scorsa stagione contro l’Inter. Tra il Diavolo e la semifinale di Champions League c’è l’ostacolo Roma, un sorteggio intrigante tra due formazioni che stanno vivendo un ottimo momento sotto il profilo dei risultati.



FATTORE DE ROSSI - Tra Mourinho e De Rossi non può esserci un paragone: il primo ha vinto due Champions League mentre il secondo è un tecnico emergente alla sua seconda esperienza in panchina. Paradossalmente Pioli può temere più l’ex capitano giallorosso che ha avuto il merito di rivitalizzare giocatori che sembravano ai margini ( Pellegrini, Celik ndr) e ha dato una visione più offensiva alla squadra. Il tecnico emiliano invece aveva decretato l’esonero dello Special One arrivato due giorni dopo il 3-1 rifilato a San Siro dal Milan alla Roma con le reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez. Con Mourinho in panchina il Milan aveva vinto anche la partita di andata all’Olimpico per 2-1 mostrando una supremazia tattica e tecnica piuttosto evidente.



DUE PERICOLI- La Roma è arrivata a giocarsi i quarti di Europa League superando due avversari di grande livello come il Feyenoord e il Brighton. E ci è riuscita grazie alla vena realizzativa di una coppia d’attacco di grande livello come quella formata da Dybala-Lukaku. Paulo quando vede il rossonero si esalta: 8 gol e 5 assist con tutte le maglie indossate nella sua carriera. Lo stesso si può dire anche per il compagno di reparto belga che in carriera ha segnato cinque gol e un assist nel derby di Milano quando difendeva i colori dell’Inter.



POTEVA ANDARE PEGGIO- Chiaramente nessuno a Milanello ha fatto i salti di gioia quando Fernando Llorente ha abbinato il Milan alla Roma. Ma poteva andare decisamente peggio perché Pioli aveva indicato, qualche settimana fa sempre in conferenza stampa, in Liverpool, Bayer Leverkusen e Atalanta le sue tre favorite per la vittoria finale in Europa League. Appuntamento quindi all’undici aprile a San Siro per la gara di andata tra Milan e Roma.