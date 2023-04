Tommaso Pobega non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro il Lecce: il centrocampista del Milan infatti ha rimediato una frattura costale composta in allenamento e deve alzare bandiera bianca in vista dell'impegno contro i salentini. Una soluzione in meno per i rossoneri nell'economia delle rotazioni, anche se la prossima settimana non vedrà impegni di coppa per il Diavolo, eliminato agli ottavi in Coppa Italia proprio dall'ex squadra di Pobega, il Torino.