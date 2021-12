fuori da tutto dopo la sconfitta interna con il Liverpool nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Il tecnico rossonero,, commenta a Sky Sport al termine della partita: "Ci portiamo a casa la consapevolezza che in Europa il livello e alto. Sapevamo le difficoltà del girone e della sfida di stasera. Purtroppo non siamo riusciti a dare un buon ritmo alla gara e dal punto di vista tecnico non è stata la nostra miglior partita. Gli errori si pagano a questi livelli".- "Secondo me rimpianti sì, meritavamo qualcosina in più nei due incontri casalinghi con Atletico Madrid e Porto. Però nel nostro percorso ci sta incontrare difficoltà a questi livelli, è importante per la nostra crescita perché abbiamo visto che qualità c'è in Europa. Faremo tesoro di questa esperienza. Chiaro che c'è grande delusione stasera, volevamo rimanere in Europa, ma impareremo e cercheremo di crescere ancora".- "Qualche volta potevamo scavalcare di più e sfruttare di più la presenza di Ibrahimovic, in troppe occasioni abbiamo giocato palla dietro quando potevamo giocare palla avanti e questo ha dato la possibilità agli avversari di essere aggressivi, come sul secondo gol. Potevamo sfruttare meglio i cambi giochi, avere più soluzioni ci darà vantaggi contro avversari che vogliono essere aggressivi".- "Io mi sono fatto l'idea che sono forti, ero consapevole della forza di tutte le squadre. Pensavo che il Porto fosse un po' meno forte, ma il livello è questo, parliamo comunque di avversari abituati a giocare in Champions in questi livelli. Per molti di noi è stata la prima volta, qualcosina abbiamo sofferto nella preparazione della partita e nello sviluppo della gara. Stasera potevamo avere più qualità e più ritmo, era una partita da stare molto attenti e concedere poco, non credo che abbiamo concesso molto fino al pareggio e all'errore che ci ha mandati in svantaggio. Il secondo gol ci ha tolto convinzione, ma la squadra ci ha provato fino alla fine per provare a pareggiare e provare a vincere negli ultimi minuti. Ci aiuterà a crescere, abbiamo bisogno di certe esperienze per diventare più forti".- "Non credo che sia così. Nel primo gol è difficile essere piazzati meglio, poi sulla respinta del portiere devi essere più attento per buttare via la palla. Il secondo gol sono stati nostri errori. Questa è la Champions: nei gol subiti sono stati più i nostri errori che le qualità avversarie. Poi la qualità ha permesso loro di sfruttare i nostri errori, ma dobbiamo lavorare per evitare questi errori di mancanza di lucidità".- "In questo momento non è un terreno adatto. Ne ho parlato anche con Klopp e ci siamo detti che Anfield è un'altra cosa... Poi non cerco scuse, però dispiace".- "Credo che per noi la distanza ci sia perché abbiamo affrontato avversari che possono vincere la Champions League, noi non siamo strutturati. Credo che Klopp ci abbia messo investimenti importanti e quattro anni per vincere. Ne siamo consapevoli noi e il club, i nostri tifosi sono stati fantastici e dispiace. Cercheremo di fare meglio e crescere ancora".