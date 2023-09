Il Milan sta per iniziare un tour de force che lo vedrà impegnato in 6 partite determinanti, tra campionato e Champions League, in 18 giorni. Stefano Pioli dovrà essere bravo a gestire le forze della sua squadra con un una rotazione che non sarà trasversale ma ragionata. Nella sfida di domani contro il Newcastle tornerà Tomori dal 1’ al fianco di Thiaw, confermati Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra con Maignan che vorrà riscattare l’ultima partita dove ha raccolto il pallone dal fondo della rete per ben cinque volte ( anche senza particolari responsabilità).



POBEGA TITOLARE- La grande e inaspettata novità di formazione risponde al nome di Pobega: il centrocampista giuliano sarà titolare al fianco di Loftus-Cheek e Krunic, turno di riposo per Reijnders. Dal canto suo Musah dovrà attendere qualche giorno per fare il suo esordio dal 1’ con il Milan, probabilmente con il Verona nel prossimo impegno in campionato.



CHUKWUEZE SI CANDIDA- Aumentano le chances per Chukwueze: l’esterno dentro nigeriano dovrebbe essere preferito a Pulisic per la sfida al Newcastle. Giroud stringe i denti e guiderà un attacco completato da Leão.