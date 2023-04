"C’è solo un modo per sconfiggere questa situazione: far parlare il campo, siamo forti. Certo, le difficoltà ci saranno. Kjaer titolare? Lui è adatto a questo tipo di partite, ha leadership e con la difesa a 4 va bene. Dovremo sporcare bene i palloni e cercare di fare bene i raddoppi. Ma servirà pure offrire un calcio offensivo". Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida in casa del Napoli.