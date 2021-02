L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta per 2-0 nell'anticipo di campionato sul campo dello Spezia: "Loro ci hanno messo sotto e hanno vinto meritatamente, questo è il nostro primo ko stagionale veramente meritato. Abbiamo messo in campo troppo poco ritmo e intensità, la nostra avversaria ci ha giustamente punito. Non siamo una squadra capace di vincere le partite sporche, finora abbiamo sempre cercato di fare la partita".



"Siamo stati in difficoltà tutta la gara, è la classica serata storta in cui non ha funzionato niente, nemmeno le mie scelte. Ora dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo come abbiamo sempre fatto. I prossimi avversari sono forti, ma lo siamo anche noi".