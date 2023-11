Diavolo a caccia del riscatto. Martedì sera a San Siro arriva il Paris Saint-Germain, contro cui il Milan si gioca buona parte delle chances di qualificarsi agli ottavi di finale in Champions League. Siamo solo alla quarta giornata, ma i rossoneri sono ancora a secco di vittorie e di gol. La squadra di Pioli è ultima nel Gruppo F con 2 punti, il PSG è primo con 6 mentre a quota 4 ci sono Borussia Dortmund e Newcastle, che si sfidano domani alle ore 18.45. Quindi capitan Calabria e compagni avranno il vantaggio di scendere in campo conoscendo già il risultato dell'altra partita.



LE ULTIME - Senza gli infortunati Kalulu e Kjaer in difesa, Pioli recupera Theo Hernandez e torna al 4-3-3 come sistema di gioco. L'unico dubbio di formazione è a centrocampo, dove torna titolare Loftus-Cheek: in cabina di regia Krunic parte leggermente favorito su Musah. In attacco spazio al tridente con Pulisic e Leao ai lati di Giroud. Dall'altra parte, oltre al grande ex Donnarumma, ci sono gli ex interisti Hakimi e Skriniar. Ma il pericolo numero 1 è sempre Mbappé, autore del gol che ha sbloccato il risultato nel 3-0 di due settimane fa al Parco dei Principi di Parigi.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic (Musah), Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.