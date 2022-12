. Due giorni di riposo per trascorrere il Natale con le famiglie, ma già dal 26 dicembre i rossoneri tornano al lavoro per preparare la rincorsa agli azzurri di Spalletti. Rincorsa che riparte dall'Arechi, contro la Salernitana, squadra a cui è legato. Il tecnico del Diavolo è prtagonista dello speciale 'I re del calcio' in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1 e Sportmediaset.it ha rilasciato alcune anticipazioni: "Credo di essere migliorato in tante cose e tante situazioni, ma soprattutto nelle due/tre cose che ritengo essere le più importanti per il mio lavoro. E cioè le soluzioni tattiche diverse, il rapporto con i miei giocatori e forse anche una comunicazione verso l'esterno migliore di quello che potevo fare ad inizio carriera".- Pioli si è specializzato nella gestione dell'emergenza, situazione ripresentatasi quest'anno con il rientro diche slitta ma soprattutto in attacco, con il lungodegente, i problemi die unda gestire dopo i Mondiali.. Una gioia che l'allenatore ha condiviso con il figlio, match analyst del club rossonero: "Alle 2 di notte ci siamo fumati un sigarone sul balcone con tutti i tifosi milanisti che passavano con le bandiere, in quel momento ho capito davvero la grandezza di quello che avevamo fatto".- Il grande rimpianto è non aver potuto festeggiare insieme a: "Mi son sempre sentito protetto da mio padre, mi ha sempre seguito con una discrezione e positività tali che si sarebbe meritato di viverla insieme a noi quella bella soddisfazione".