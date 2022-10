Stefano Pioli parla a MilanTv: “Emozione sicuramente, era una cosa che desideravo fortemente. Ringrazio la proprietà per averlo fatto in anticipo rispetto a determinate tempistiche: era quello che desideravo. Mi dà ancora più forza, entusiasmo e voglia di fare al meglio il mio lavoro in un top club con giocatori fantastici, un’area dirigenziale con cui mi conosco sempre di più e ci rapportiamo sempre meglio e con una tifoseria che è fantastica”.