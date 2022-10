Due partite fondamentali in cui il Milan è chiamato a non sbagliare. La prima in casa con il Monza per non perdere terreno dal Napoli, la seconda martedì a Zagabria per non perdere il treno Champions League. Per Pioli è arrivato il momento di far ruotare i giocatori cercando di mantenere sempre alta la competitività. Ecco perché domani a San Siro è previsto un Diavolo inedito con tanti cambi di formazione.



LE SCELTE- Il nuovo stop per infortunio di Maignan complica i piani e sarà ancora Tatarusanu a difendere la porta. Questa mattina Pioli ha provato Kjaer in coppia con Tomori che non ci sarà a Zagabria perché squalificato. A destra possibile chances per Dest che insidia Kalulu mentre a sinistra confermato Hernández. La linea mediana sarà composta da Bennacer e Pobega con Tonali a recuperare energie in vista della Champions League. Messias sta meglio e dovrebbe riprendere il suo posto sulla destra con Díaz leggermente in vantaggio su De Ketelaere. Le grandi novità arriveranno sul fronte Giroud-Leao che hanno costruito, insieme, gran parte delle fortune rossonere in questo avvio di stagione. L’idea di Pioli è quella di concedergli un turno di riposo. Origi corre verso il suo esordio dal 1’ con la maglia del Milan mentre a sinistra ci sarà Rebic.