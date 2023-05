Ilfrena ancora e riacciuffa la Cremonese solo al 94', un 1-1 che complica la corsa Champions League. A fine partita, il tecnico rossoneroè intervenuto a Dazn: "E' chiaro che siamo delusi questa sera, volevamo sicuramente vincere perché sappiamo che le partite son poche da qui alla fine e se non cambiamo marcia faremo fatica a entrare tra le prime quattro. Dobbiamo essere bravi in tre giorni a trasformare questa delusione per fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto nel secondo tempo".- "Vincendo".- "Credo che nel primo tempo abbiamo messo in pratica tutto quello che si era preparato e siamo stati pericolosi, poi nella ripresa mi aspettavo più profondità. Abbiamo gestito il pallone e controllato la partita, creando situazioni. Chiaro se non riesci a sbloccare partite del genere diventa più difficile, ma una squadra come la nostra non deve perdere lucidità. Invece nel secondo tempo abbiamo dato l'impressione di volerla decidere singolarmente".- "Manca la determinazione di sbloccare le partite. Credo che nell'ultima partita la squadra abbia fatto tutto, ma poi se non riesci a sbloccarla basta un piccolo errore per perdere. Mancano questa determinazione e questa lucidità per andare in vantaggio. Chiaro che il secondo tempo non è stato come il primo, che mi era piaciuto".- "C'erano a Roma ma abbiamo giocato bene e non abbiamo fatto gol lo stesso. Il discorso non è Leao e Giroud, dobbiamo essere più decisi e incisivi. Le qualità le abbiamo e cerchiamo di esaltarle, per quello che abbiamo messo sul campo avremmo dovuto vincere. Non siamo stati sfortunati, manca incisività, ma così stiamo buttando via punti che ci penalizzano in campionato".- "Abbiamo subito gol con due difensori centrali molto veloci in campo. L'attenzione ce l'hai anche nell'ultimo passaggio, in tutte le situazioni. Ultimamente subiamo veramente poco, ma alla prima disattenzione subiamo gol, andiamo sotto e diventa difficile. Questo deve farci lavorare meglio tutti in fase di transizione, possiamo fare meglio".- "Se ci riferiamo alla partita di stasera ho visto una squadra con tanta energia, la squadra non è stanca. Poi chiaro che la stagione è lunga per tutte le squadre andate avanti in Europa, devo gestire bene le forze. Credo che oggi la squadra abbia approcciato benissimo la partita, poi nel secondo tempo non abbiamo portato avanti la partita come nel primo e siamo andati in svantaggio".- "Ora abbiamo la Lazio, poi la Champions è la Champions. E' un bene, quanti anni è che il Milan non andava in semifinale... Incontreremo una grandissima squadra ma ce la giocheremo con le nostre caratteristiche e la nostra determinazione. Abbiamo meritato questa occasione".