Quando non allena, si diletta in lunghe passeggiate in bicicletta e ogni tanto si diverte ancora a giocare a basket. Ora è a 4 km (ehm…punti) dalla vetta più alta e non vuole fermarsi sul più bello.Don Fabio toccò addirittura i 2,2 punti a partita: Pioli è secondo con 1,96 e sta facendo meglio di autentici mostri sacri come Arrigo Sacchi, Nereo Rocco e Carlo Ancelotti.Riavvolgendo il nastro al lontano 10 ottobre del 2019, Stefano Pioli si presentò alla stampa con un messaggio forte e chiaro: “Parola d’ordine: vincere”. Il percorso è stato lungo, fatto di salite ripidissime e poche discese, ma ora può chiudere il cerchio.. Ma anche per lo stesso allenatore emiliano che vuole alzare il primo trofeo da quando ha messo da parte gli scarpini da gioco. Lo meriterebbe per come è riuscito a creare un gruppo coeso, con dei principi di gioco chiari e leggibili. Le sue intuizioni tattiche hanno fatto la differenza a Roma contro la Lazio e a Verona, il lavoro fatto con Sandro Tonali e Rafael Leao è sotto gli occhi di tutti. Ora lo attende proprio quell’Atalanta che evoca ricordi agrodolci: l’umiliante 0-5 ma anche il successo della scorsa stagione che permise al Milan di tornare in Champions League. Pioli corre veloce verso la cima più alta del campionato.