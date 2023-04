Vigilia di Champions League per il, domani (mercoledì 12 aprile, ore 21) arriva il Napoli a San Siro per l'andata dei quarti di finale., tecnico rossonero, presenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Lo rivedremo? Credo di sì, però è tutta un'altra cosa. Inizia una partita su 180 minuti, le partite di campionato ci hanno dato indicazioni ma è impossibile replicare. Dobbiamo fare una grande partita".- "Noi dobbiamo giocare una grande partita, perché l'avversario chiede un grande livello di gioco. E su questo siamo concentrati".- "Deve giocare la partita con attenzione, perché affrontiamo un avversario con qualità alta, che sa sfruttare ogni singolo errore per creare situazioni pericolose. Non possiamo abbassare il livello di attenzione, concentrazione e comunicazione tra di noi".- "Il campionato è un'altra storia, in Champions abbiamo dimostrato di essere all'altezza. Dobbiamo giocare al nostro livello, una partita ad alta intensità, soprattutto mentale. Abbiamo tutto per fare bene".- "Con la forza del nostro sogno abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, quindi sognare ci fa bene".- "Scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno la spinta per giocare la massimo".- "Non credo, perché stiamo parlando di Champions, di Milan, dei nostri sogni. Siamo sereni perché sappiamo di aver preparato nel miglior modo la partita e saremo determinati, dobbiamo giocare con l'entusiasmo che conosciamo".- "E' la squadra che ha fatto più gol in questa Champions, che ha vinto più partite dopo il Bayern. Ha qualità altissima, ma è normale a questo livello".- "Credo che le percentuali siano pari, partiamo da 0-0 e mi aspetto equilibrio. Abbiamo preparato le nostre cose, possiamo aspettarci qualcosa di diverso dal Napoli. Dovremo essere bravi".- "Non so che scelte farà Spalletti negli uomini, quando parlavo di cambiamenti parlavo di atteggiamento in fase offensiva. I miei ragazzi hanno una conoscenza del campo e delle situazioni, comunque l'avversario si schiererà qualche spazio ce lo concederà: dovremo capire dove affondare".- "Qual è il vero Milan? In questo momento conta solo che Milan sarà domani. Tutte le valutazioni le faremo a fine campionato, la stagione è ancora lunga e importante: il finale determinerà la valutazione della nostra stagione".