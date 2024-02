Milan, Pioli si affida a Okafor: ruolo inedito col Monza, ecco perché è un acquisto azzeccato

Daniele Longo

Noah Okafor è pronto, contro il Monza tocca a lui. Stefano Pioli ridarà fiducia dal primo minuto all’ex Salisburgo nell’inedito ruolo di esterno destro nel tridente per far rifiatare Christian Pulisic. Il fatto che sia stato preferito anche al naturale sostituto Samuel Chukwueze fa capire quanto sia più avanti nelle gerarchie e nella considerazione del tecnico parmigiano.



COLTELLINO SVIZZERO - Okafor ha giocato spesso in questa stagione da attaccante centrale, come nella trasferta con gol a Cagliari, o esterno sinistro. Proprio in questo ruolo il Milan aveva individuato la sua ragione d’essere nella rosa. Noah si è sempre messo al servizio della squadra, con qualità e spirito. E questo atteggiamento è stato subito sottolineato positivamente dai compagni e dallo staff tecnico.



ACQUISTO AZZECCATO - La scorsa estate Okafor ha firmato un contratto fino al 2028 con il Milan al termine di un lungo corteggiamento. Noah ha preferito scegliere i rossoneri rispetto alla Lazio e ad altri club tedeschi. Una decisione che ora può considerarsi vincente per entrambe le parti: il Milan con 15 milioni ha preso un attaccante da un gol ogni 111 minuti, alcuni molto importanti come quello segnato nei minuti di recupero a Udine. Okafor in rossonero può continuare a crescere di pari passo con un club che ha tutte le intenzioni di tornare alla grandezza di un tempo.