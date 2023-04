è intervenuto ai microfoni di DAZN nell'immediato post partita di Milan-Lecce, gara vinta a San Siro dai rossoneri per 2-0 grazie a una meravigliosa doppietta di Rafael Leao, un gol di testa e uno di sinistro. Queste le dichiarazioni integrali dell'allenatore del Milan: "Oggi era molto importante come sarà la partita tra una settimana a Roma": "Credo che Rafa debba chiudere di più sul secondo palo, anche su azione: sono pochi i terzini destri che possono reggerlo anche sui centimetri, ah un potenziale fisico incredibile. Deve essere più dentro l'area e attaccare di più il secondo palo": "La pazienza c'è stata ma non c'è stata la lucidità della gestione nell'ultimo quarto di campo, abbiamo sbagliato troppe scelte: bastava aprire il gioco più velocemente. Poi la partita l'abbiamo fatta e comandata come l'abbiamo preparata. E non abbiamo rischiato quasi nulla": "Soprattutto il fatto che in queste partite qua bisogna partire forte. Bisognava portare le energia dopo le grandi prestazioni in Champions, davanti ai nostri tifosi. Non è mai semplice quando gli avversari sono schierati tutti dietro": "Anche per giocarci l'uno contro uno perché Umtiti è bravo a rompere il giocatore tra le linee e abbiamo cercato la profondità viste anche le caratteristiche di Ante. Una squadra per essere imprevedibile deve saper alternare: basta avere tempo giusto e collaborazione con il compagno. Secondo me due o tre volte lo abbiamo sviluppato bene ma non siamo stati precisi": "All'inizio era più di inserimento ora è più di costruzione. Rade si sa smarcare benissimo e reggere bene il gioco, diventa un giocatore che detta bene i tempi. Sa aprirsi, sa stare dentro ed è un giocatore importante. Oggi mi è piaciuto anche come etnrato Isma. L'importante è prendere posizioni che possono creare problemi agli avversari e prendere le scelte giuste soprattutto sono gli avversari che poi ti fanno fare le scelte": "Prima della partita di oggi mancavano 8 giornate, 5 in casa e 3 fuori. Ho detto alla squadra che la partita di oggi e la prossima a Roma saranno partite che determineranno il nostro piazzamento finale: non abbiamo bisogno di altri stimoli, sappiamo com'è importante provare a raggiungere chi abbiamo davanti e provare in questo finale di vincere il più possibile. Abbiamo superato dei momenti difficili e adesso stiamo bene": "Due partite fantastiche da vivere con grande intensità, emozione e pathos: semifinale di Champions e in più un derby. Però c'è tempo: sabato abbiamo una sfida molto importante con un avversario che sta molto bene, che è fisico, allenato da un grande allenatore. E' la squadra che ci sta davanti, sappiamo come affrontarla"