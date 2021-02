Stefano Pioli fa sorridere il Milan. Sì, per i risultati, ma anche per la valorizzazione dei tanti giovani in rosa. La squadra meneghina, quella della sponda rossonera del Naviglio, guarda tutti dall'altro verso il basso in Serie A e, mentre si gode il primato, vede la crescita dei suoi ragazzi. Anche per quanto riguarda il valore di mercato.



I VALORI SCHIZZANO - Dalle difficoltà iniziali, di adattamento, al diventari fondamentali per la squadra: è questa la storia che accomuna Davide Calabria, Ismael Bennacer, Franck Kessie e Rafael Leao. Tra chi è cresciuto in casa, il primo, e chi è arrivato dal mercato, gli altri tre, hanno passato tutti momenti difficili, tra incomprensioni tattiche ed errori individuali, diventando ora, però, imprescindibili. Ed è così, a suon di prestazioni positive, che il valore di mercato schizza: il 2 rossonero, come scrive la Gazzetta dello Sport, vale oggi 20 milioni di euro; Bennacer, pagato 16, vale, sul mercato, i 50 della clausola; Kessie, costato 26 milioni di euro nell'estate 2017, ne vale almeno 40; mentre Leao, per il quale sono stati sborsati 24 milioni, ora vale più di 30, ma è destinato a crescere ulteriormente. Insomma, Pioli sorride. Il Milan un po' di più.