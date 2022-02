Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria del Milan sulla Lazio in Coppa Italia:



"Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per accumulare fiducia e condizione, abbiamo mantenuto la concentrazione in tutti i 90 minuti. Giroud? Era partito bene, poi ha avuto dei problemi. Ora sta meglio, ma ha fatto bene tutta la squadra, siamo stati sempre pericolosi e dobbiamo continuare così. Derby di Coppa? Sono partite difficili ma stimolanti da preparare, è una semifinale, la prepareremo al meglio".



CAMPIONATO – “Un pensierino a Napoli-Inter ce lo faccio, ma dobbiamo pensare a fare bene noi con la Sampdoria. Facciamo la corsa su noi stessi, siamo a 52 punti come l’anno scorso, il resto non lo possiamo determinare noi. Abbiamo dimostrato nel derby l’importanza dei cinque cambi, ben vengano le scelte un po’ più difficili se la squadra ne può beneficiare”.



IBRA – "Soffre a stare fuori perché vorrebbe aiutare i compagni in campo, ma lo fa con l'atteggiamento fuori dal campo, con il suo grande carisma. La differenza è lo spirito del gruppo oltre alle qualità dei singoli che sono di alto livello. I tifosi dell’Inter per chi hanno tifato stasera? So soltanto che i nostri tifosi ci sostengono sempre con grande entusiasmo e passione ed è bellissimo. Poi quello che fanno gli altri ci interessa poco”.