Scagazzato su bianchin HAHAHSHAHHSAJHSHASHAJHS pic.twitter.com/icARhLZ60H — Fam Pioli Out 16 punti per il 4º posto (@FAMebbasta) March 1, 2024

non bastano a rasserenare un ambiente carico di tensione. Ovviamente non aiuta il finale infuocato condito dalle polemiche per iin mezzo al campo, ma per fortuna non succede nulla di grave.Dal linguaggio del corpo sembra trasparire una certa freddezza, ma forse è solo un'impressione. Poi l'allenatore del Milan si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti, prima in tv e dopo in conferenza stampa. Dove- Il momento è delicato, lo sarebbe per qualsiasi altro allenatore al suo posto., attesa dalla trasferta di domenica sera a Napoli. Ora nella sua testa c'è l'Europa League: tra l'andata e il ritorno degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga a San Siro arriva l'Empoli. Per l'occasione non ci sarà