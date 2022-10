Stefano Pioli vince il big match contro la Juventus - anche - col colpo che non ti aspetti: Pobega trequartista, lì dove aveva già giocato nel Torino con Juric. E De Ketelaere? In panchina, per più di un'ora. Pioli ha bene in mente le caratteristiche del suo classe '99: "Tommaso è una mezz'ala che ci dà fisicità, tempi di inserimento e robustezza nei contrasti". Pobega alla Kessie, l'allenatore l'ha piazzato lì vicino a Brahim Diaz per dare fisico e qualità alla squadra. Equilibrio, soprattutto.



CON RINO - Nello spogliatoio lo chiamano Harry Potter per la somiglianza con il maghetto diventato famoso alla fine degli Anni '90, lui inventa e fa magie in campo. Anche senza bacchetta in mano. Una storia fatta di sacrifici e gavetta iniziata sui campetti del San Luigi, un paesino in provincia di Trieste, fino ad arrivare tra le mani Gattuso. Nelle giovanili rossonere è diventato un pupillo di Rino, che ha plasmato quel biondino promettente facendolo diventare un giocatore 'vero'.



IL SALTO - Oggi a 23 anni si sta vivendo la prima esperienza in una big, il Milan ha deciso di puntare su di lui e in questa stagione ha totalizzato nove presenze tra campionato e Champions trovando anche il primo gol in Europa. Una vita da mezz'ala, 58 minuti da trequartista per non sbilanciare la squadra in avanti: Pobega ha superato l'esame nel nuovo ruolo, Pioli trova una nuova soluzione dietro la punta.