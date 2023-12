Il problema fisico accusato dal centrocampista del Milan Tommaso Pobega sembra serio, tanto da indurre lo staff sanitario rossonero a valutare l'operazione per l'ex Pordenone e Spezia.



Il report medico parlava di "un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra", definendo la lesione meritevole di nuovo controllo fra una settimana e valutazione specialistica, al fine di scegliere il trattamento più opportuno. Una scelta che, a quanto appreso dalla nostra redazione, va verso i ferri piuttosto che verso la terapia conservativa, che avrebbe comunque significato uno stop importante, intorno al mese.



Ora la società dovrà gioco-forza valutare il da farsi sul mercato di gennaio, visto che Krunic era in partenza per la Turchia: lo stop di Pobega potrebbe fermare la cessione del bosniaco e di conseguenza rallentare il mercato in entrata. Ancora una decina di giorni abbondante, poi i giochi saranno aperti.