Il Milan non è tagliato fuori dalla corsa a Dani Ceballos. Come scrive As, è vero che il Tottenham ci sta provando, con Pochettino che si è mosso in prima persona contattando il centrocampista in uscita dal Real Madrid; ma i rossoneri sono in piena corsa, nonostante non giochino le competizione europee, visto che Ceballos stesso vede il Milan come una meta gradita. Dalla Spagna, quindi, sono sicuri: nel futuro dell'ex Betis ci sarà una tra Tottenham e Milan.