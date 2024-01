Milan, Popovic è sbarcato in Italia: i dettagli

Daniele Longo

Matija Popovic si avvicina al Milan: il trequartista serbo classe 2006, che ha stregato i rossoneri con le sue prestazioni negli ultimi Europei Under-17, è sbarcato a Milano, nel pomeriggio c'è stato un nuovo incontro per definire gli ultimi dettagli con i rossoneri (per un contratto fino al 2028) e le commissioni per l'agente.



LE ULTIME - Il Milan è in netto vantaggio sul Manchester City, che nei giorni scorsi ha provato a soffiarlo a Moncada e Furlani. La trattativa è andata avanti nei mesi, forte della scadenza del contratto con il Partizan Belgrado che lo ha messo fuori rosa, e potrebbe essere chiusa nella giornata di domani a cifre importanti per la sua età. La fumata bianca, infatti, non è ancora arrivata e dovranno essere limati gli ultimi dettagli.







UNO SLOT EXTRACOMUNITARI - La mossa è in prospettiva, ed è molto importante perché Popovic non è in possesso del passaporto comunitario. Il Milan ha solo un slot extracomunitario libero e sta pensando di utilizzarlo per uno degli astri nascenti del calcio serbo. In questo caso va escluso, di conseguenza, l'arrivo di un giocatore extra UE in questa finestra di mercato.