IL TABELLINO

. Soprattutto il sorteggio – di base complicato per tutte le seconde – dirà dove può arrivare la squadra di Pioli. Austriaci aggressivi e muscolari, ma anche tremendamente ingenui e approssimativi in fase difensiva. Partono a testa bassa e a testa bassa escono dal campo, già dopo nemmeno un minuto della ripresa. Quandosegna il 2-0, la partita finisce e il resto diventa accademia. Prima, tanto Salisburgo e altrettanto Milan in contropiede, l’ideale per Theo e Leao ma anche per, forte di gamba e preciso di piede, ancorché utilizzato ancora sulla destra.Salisburgo giovanissimo, 21 anni e 2 mesi l’età media degli 11 di partenza, significa necessariamente tanta corsa e ugualmente poca esperienza.C’è Rebic solo sulla fascia destra, completamente libero di calciare in mezzo all’area, dove ci sono sì 4 austriaci, 2 su Giroud, che di testa la offre al compagno, e 2 su Krunic, ma tutti incapaci di opporsi come invece sarebbe relativamente semplice. Marcature pigre, attenzione bassa.e allora non sarà semplice trovare tanto spazio. Nel primo tempo, quella che va considerata la parte più vera della partita, il Milan soffre molto l’assalto austriaco, un paio di rischi li provocano gli errori di Kjaer e altrettanti li evitano i numeri di, ma la paura più grande è per, che per una volta non para solo quello che gli arriva a tiro di guanto, ma riesce anche a distendersi in tuffo. Tanto Salisburgo nel primo tempo, eppure già prima del riposo per il Milan ci sono un. Perché il Milan è più forte della squadra di Jaissle, 35 anni, più giovane di Giroud.ha provato a mettere la firma anche su questa vittoria, e non che le sue volate non abbiano sconquassato la difesa del Salisburgo,. Sarebbero stati facilmente 3 se Leao non l’avesse anticipato con una virtuosa scivolata finita però sulla trasversa e se soprattutto gli avesse offerto un pallone facile, anziché incaponirsi alla ricerca di un tiro che invece non gli riesce.Pioli offre un invito alla festa anche a, regalandogli gli ultimi 20 minuti., che invece a pochi istanti dalla fine segna un gol fotocopia rispetto a quello inutile di Torino., che a una manciata di minuti dalla fine, chiede il cambio a Pioli per un problema fisico. Vista l’attuale condizione di Kjaer, l’ultima cosa di cui il Milan avrebbe bisogno sarebbe l’infortunio di un altro difensore.Marcatori: 14’ pt, 12’ st Giroud (Mil), 2’ st Krunic ( Mil), 45’ st Messias (Mil).Assist: 14’ pt Tonali (Mil), 2’ st Giroud (Mil).MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (dal 40’st Gabbia)Kjaer, Tomori, Theo Hernandez (dal 31’ st Ballo-Toure); Bennacer (dal 23’ st Pobega), Tonali; Rebic, Krunic (dal 31’ st De Ketelaere)Leao (dal 23’ st Messias); Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Tourè, Brahim Diaz, Dest, Origi, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli.SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet (dal 1’ st Bernardo) Pavlovic, Wober (dal 32’ Ulmer) Seiwald, Kjaegaard, Gourna-Douath (dal 19’ st Kameri) Sucic, Okafor (dal 32’ st Koita)Adamu (dal 17’st Sesko)A disp.: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Piatkowski, Kameri, Ulmer, Koita, Simic, Diarra, Sesko, Bernardo. All. Jaissle.Ammoniti: 43’pt Okafor (Sal).