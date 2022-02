Franck Kessié ha solo l’imbarazzo della scelta, in questo momento sono 4 le offerte presenti sul suo tavolo, la più ricca dalla Premier League, la più affascinante, invece, dalla Spagna. Di sicuro il centrocampista ivoriano ha scelto di cambiare maglia, non rinnoverà con il Milan e non resterà in Italia, nonostante l’Inter abbia provato a capire se potesse iscriversi alla corsa. Un tentativo abbastanza timido, quello nerazzurro. Dall’estero, invece, certe cifre le raggiungono più agevolmente.



LE PROPOSTE - Il Barcellona è in pole, sia chiaro: non parliamo ancora di affare in chiusura imminente, ma il progetto blaugrana ha un certo appeal e Kessié ne sente forte il richiamo. Tuttavia l’offerta dei catalani non è la più allettante, dall'Inghilterra e più precisamente dall'Aston Villa hanno presentato argomenti molto interessanti ed è normale che il centrocampista si sia preso ancora qualche giorno per decidere. Perché poi non ci sarà tempo per i rimpianti, ma bisognerà tuffarsi anima e corpo nella nuova esperienza. Siamo vicini al traguardo.