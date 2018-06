Il Milan batte un colpo a sorpresa. In queste ore difficili per il club tra sentenza Uefa con esclusione dall'Europa League e la tensione sul fronte cessione societaria, il ds Mirabelli ha chiuso un acquisto: Alen Halilovic sarà rossonero, preso l'esterno offensivo classe '96 croato proveniente dall'Amburgo. Accordo totale raggiunto, Halilovic è arrivato in gran segreto a Milano in tarda serata e questa mattina sosterrà le visite mediche come nuovo giocatore rossonero.



I DETTAGLI - Già trattato anche da Udinese e Sampdoria, l'agente Ramadani ha chiuso con il Milan all'improvviso provvedendo a organizzare tutto: contratto triennale per Halilovic con il Diavolo, da firmare quando sarà confermato dalle visite che le condizioni di Alen non mostrano problematiche. Tra i calciatori più promettenti degli ultimi anni al punto da esser stato acquistato in passato dal Barcellona, Halilovic ha vissuto stagioni in chiaroscuro deludendo prima in Germania, poi racimolando 20 presenze e 2 gol nella sua ultima esperienza in prestito al Las Palmas, in Spagna. E adesso, la chiamata del Milan che lo compra e ci vuole puntare.