A Casa Milan c'è movimento, Leonardo sta lavorando alacramente per regalare un nuovo rinforzo a Rino Gattuso. Viste le difficoltà incontrate per Carrasco, il dirigente brasiliano sta intensificando i contatti con il Watford per Gerard Deulofeu. L'esterno spagnolo conosce la Serie A e San Siro, per i sei mesi trascorsi in rossonero tra gennaio e maggio 2017, ecco perchè il Diavolo ci sta provando in queste ore.



PRIMA PROPOSTA RIFIUTATA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan ha messo sul piatto un'offerta che prevede il prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il momento il Watford non ha aperto a questa soluzione, considera Deulofeu un giocatore fondamentale per il tecnico Javi Gracia.



NUOVI CONTATTI - Leonardo non vuole mollare la presa su Gerard, ma tiene vive anche diverse soluzioni alternative come Arnaut Groeneveld, esterno del Bruges. Sono previsti nuovi contatti in serata con la famiglia Pozzo, che potrebbe prendere in considerazione la cessione solo a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto vincolato anche a determinati obiettivi.