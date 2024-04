Milan Primavera, decide ancora Camarda: battuta 1-0 la Juventus

Ildi Ignazio Abate prosegue il buon momento centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo quella sulla Lazio, dando seguito al passaggio del turno ai rigori contro il Real Madrid, nei quarti di finale di Youth League. In mattinata, infatti, i rossoneri sono riusciti apresso lo "Juventus Training Center" di Vinovo, portandosi a 43 punti in classifica e rimanendo in piena lotta per un posto ai playoff.Il gioiello del settore giovanile meneghino, che a soli 16 anni gioca stabilmente nell'Under 19 del Milan, si riconferma decisivo mettendo a segno il. La propensione realizzativa di Camarda non è di certo un segreto, considerando con gli azzurrini ha firmato, valide per l'accesso agli Europei di categoria.

Vista la giovane età, il futuro di Camarda andrà definito con la tanto attesa firma del. Il Milan vuole tutelarsi dalle richieste che inevitabilmente arriveranno per il talento classe 2008 e l'intenzione sembra essere proprio quella di mettere sul piatto un accordo. Occhio però agli interessamenti di Borussia Dortmund, Newcastle, Arsenal e Manchester City, tutte squadre chee che vorrebbero investire sul suo profilo per regalarsi un gioiello in ottica futura.