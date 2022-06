non smette di condividere sui social la sua passione per il Milan e la sua dedizione verso il recupero da un infortunio che, per entità ed età del calciatore, farebbe appendere le scarpe al chiodo a chiunque. Si tratta, ricordiamolo, di un problema che ha richiesto un intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Lo stessoha ammesso: "Certo, se l'entità finale è di 6-7 mesi,se dipendesse da me. Conosciamo il suo carattere, non vuole mollare, vorrebbe chiudere in bellezza.".Quindi, sebbene il rientro in campo o comunque tra i disponibili sia lontano, lontanissimo. Molto dipenderà dalla risposta del ginocchio.La dirigenza del Milan è disposta ad accordargli un. Ma quando ricomincerà la caccia del leone Ibra, di preciso?Non può esserci una data precisa da designare come quella del rientro perché ancora non abbiamo a disposizione i calendari della stagione 2022-23, ma. Come nel gennaio 2020, quando insieme a Kjaer diede la svolta che ha portato infine al titolo conquistato poche settimane fa.