Il calciomercato è strategia, programmazione e intuizione. Ma anche opportunità che possono presentarsi a sorpresa. Sotto questa voce va messa l’ipotesi Aouar per il Milan. Non una scelta precisa ma una possibilità messa sul tavolo dalla Stellar Group, agenzia di procuratori di fama mondiale, nel momento delle discussioni per il rinnovo, chiuso nei giorni scorsi, di Kalulu con il Milan.

LA SITUAZIONE- Maldini e Massara hanno memorizzato quelle che sono le condizioni economiche avanzate da Aouar e nelle prossime settimane comunicheranno la loro scelta alla Stellar Group. Che ha offerto il classe 1998 alla Roma con buoni risultati. Mourinho è un estimatore del centrocampista offensivo francese. Houssem non vuole rinnovare il contratto con il Lione, la Serie A può essere il suo futuro.