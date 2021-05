Gentile Procuratore,



sono un appassionato di calciomercato e tifoso del Milan un po' preoccupato per le ultime giornate di campionato in quanto non vorrei che sfumasse l'opportunità di andare in Champions. Mi pare anche di capire che senza i soldi della Champions anche il calciomercato rossonero ne risentirebbe parecchio. Come potrebbe ridimensionarsi il nostro mercato estivo se arrivassimo quinti? Marco '94



Ciao Marco,



i soldi della Champions fanno gola a tutte le inseguitrici dell'Inter tanto che le ultime giornate di campionato saranno sicuramente avvincenti, al netto di eventuali passi falsi dell'Inter stessa. Ricordando che quest'anno a ognuna delle 32 squadre partecipanti alla Champions League sono stati garantiti introiti pari a circa 60 milioni di euro (come media), è evidente che la corsa alla Champions sarà vitale per rimpinguare le casse dei migliori club italiani. Venendo al Milan, è sufficiente fare due esempi, se non venisse raggiunto almeno il quarto posto in classifica: 1. difficilmente potrà essere riscattato il difensore centrale Tomori (diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro!); 2. il Milan dovrebbe probabilmente cedere il passo verso la corsa all'acquisto del cartellino di Vlahovic, attaccante della Fiorentina e obiettivo di mercato rossonero.



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com rilanciando la domanda del nostro amico Marco: come potrebbe ridimensionarsi il mercato del Milan in caso di mancata partecipazione alla Champions League?