Kevin Kampl, centrocampista dell’RB Lipsia, parla di Ralf Rangnick, candidato numero 1 per la panchina del Milan. Queste le sue parole dell’ex Dortmund rilasciate due anni fa sul responsabile tecnico della galassia Red Bull, che allora tornava in panchina: “Sì, conosco Ralf Rangnick da diversi anni ormai. Devo dire che ho incontrato molte persone nel calcio, ma non ho mai incontrato qualcuno che è innamorato del calcio come Ralf Rangnick. Lavora veramente così tanto affinché tutto sia perfetto. Non solo sul campo, ma qualunque cosa. Fa di tutto per far sì che i giocatori siano al top, bisogna solo concentrarsi sul proprio calcio. Fa un ottimo lavoro sia da allenatore che da direttore sportivo. Qualunque cosa faccia la fa alla grande e si può solo essere solo felici di poter lavorare con una persona del genere”.