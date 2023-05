Ante Rebic non va neanche in panchina allo Stadium per Juventus-Milan, gara che chiude il penultimo turno di Serie A. Il croato è stato escluso dalla distinta, apprende la nostra redazione, per scelta tecnica; dunque sia che si tratti di motivi disciplinari, sia che il mercato sia già all'origine di questa decisione, è ormai facile immaginare che le strade dei rossoneri e dell'ex Eintracht Francoforte si divideranno.