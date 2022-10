Lunedì sarà una giornata importante per ile non solo perché i rossoneri saranno a poche ore dal match di mercoledì con il, decisivo per il ritorno agli ottavi di Champions. Infatti è fissato per quel giorno un- A rivelarlo è stato lo stessonella conferenza stampa pre Torino. "", queste le sue parole. Una dichiarazione che tiene aperti molti scenari per il portiere del Milan e chiude invece le polemiche che avevano circondato l'ex Lille. Dalla Francia infatti rilanciavano l'idea di un Maignan che avrebbe preferitoNiente di tutto questo, il numero sedici rossonero resterà a Milanello per le cure in attesa del pieno recupero.- Il suo sostituto,, non lo sta facendo troppo rimpiangere anche se i rossoneri sperano di ritrovare al più presto un loro chiaro punto di forza.E proprio la rassegna iridata ora è l'obiettivo numero uno del francese.dopo la ricaduta all'infortunio al polpaccio e laIn una corsa contro il tempo, il primo ostacolo da superare per il sogno Mondiale è la valutazione delle sue condizioni di lunedì. A sperare con il giocatore ci sono anche Deschamps e Pioli.