Milan, RedBird incassa: Cardinale raccoglie oltre 4,3 miliardi per continuare ad investire in sport e media

Ilè alle prese con una difficile gestione della parte sportiva che passa dalla scelta del nuovo allenatore e prosegue in vista di un'estate in cui, necessariamente, il club rossonero dovrà essere protagonista sul mercato. Nel frattempo però la proprietà che controlla la società milanista,capitanato dada partner e dal mercatoda re-investire.L'obiettivo, riporta il The Wall Street Journal e che viene riportato da Calcio e Finanza è quello di "I dati, 4,3 miliardi di euro al cambio euro/dollaro, sono ripresi dalla SEC, la Securities and Exchange Commission, l'ente federale degli Stati Uniti preposto alla vigilanza sulle Borse.

Non è escluso che questa raccolta possa servire a Gerry Cardinale anche per estinguere o rifinanziare il prestito, l'ormai celebreal momento della cessione delle quote del club a RedBird. Anche in questo caso c'è una data di scadenza che è fissata ad agosto 2025: "Al 31 agosto 2022, la Società ha stipulato un accordo di prestito con ACM BIDCO B.V. per un importo di EUR 560.000.000,00. Il prestito prevede un tasso di interesse del 8% e ha una scadenza al terzo anniversario dalla data di chiusura".

I 4,7 miliardi di dollari, 4,3 miliardi di euro non è però detto che vengano, tutti o nessuno, investiti nel Milan, anzi. Cardinale e RedBird Capitals stanno da tempo cercando di ampliare il proprio portfolio media e, con la joint venture RedBird IMI stanno provando a buttarsi nell'acquisizione di Paramount Global. Cardinale dovrà inoltre capire se e come potenziare le partecipazioni in Arax IP, nella scuderia di Formula 1 Alpine e nel gruppo Renault oltre alla neo-creatura EverPass che ritrasmette le partite NFL in bar e ristoranti. Insomma, gli interessi sono molteplici e le cifre, di conseguenza, elevate.