Rabbia, sconcerto, tristezza, paura, scoramento, incredulità, abbattimento, vergogna. Questi sentimenti albergano nei tifosi del Milan, in questi giorni bui. L’Uefa ha emesso la sua dura sentenza, la più temuta. Fuori dall’Europa per un anno. L’organo calcistico europeo dice “No!” al club di Via Aldo Rossi per la terza volta, in pochi mesi, dopo il rifiuto del Voluntary Agreement, poi del Settlement, non prendendo ora in considerazioni le tesi della memoria difensiva. Insomma l’Uefa è stata chiara e continua sulla sua linea. Non è convinta della continuità aziendale della Società Rossonera, considerando elemento negativo e non stabilizzante la presenza di un Fondo a garanzia.



Con il rischio che i "No" diventino quattro, quando il Tas di Losanna emetterà la sua sentenza sul futuro europeo del Milan. Molti erano preparati al duro verdetto della Adjudicatory Chamber svizzera, ma le notizie che arrivavano da New York sembravano regalare nuove prospettive al Club, dopo 3 anni difficili. Rocco Commisso, l’imprenditore di origine calabrese, era in dirittura di arrivo per l’acquisizione del Milan. La trattativa era cominciata due mesi fa. Per questo motivo, il proprietario della Mediacom, 4.200 dipendenti con un patrimonio di 4.5 miliardi di dollari, è sempre stato considerato il favorito per l’acquisizione della Società, perché la famiglia Riketts ha cominciato i suoi approcci con il gruppo cinese da poco tempo rispetto a Commisso. Sembrava che tutto fosse pianificato, era già pronto l’annuncio dell’avvenuto passaggio delle quote azionarie, con una parte minoritari ancora in mano a Li Yonghong, quando il 14 giugno il presidente cinese si alzava dal tavolo, rifiutando l’offerta. L’imprenditore americano riannodava il filo della trattativa, perché convinto del progetto.



Commisso, grande appassionato di calcio, considerava e considera l'acquisto di un club prestigioso come il Milan un punto di arrivo della sua carriera di fortunato e vincente uomo d’affari. Ama ricordare, nonostante le sue origini juventine, i grandi Campioni rossoneri del passato, come Schiaffino, Liedholm e Prati. Il progetto prevedeva la costruzione di un nuovo stadio, la continuità aziendale con la conferma dell’attuale management, l’immissione di denaro fresco, 150 milioni, per la gestione del Club, per le tranches di pagamento riguardanti la campagna della scorsa stagione e come denari fresco per la campagna di rafforzamento. Non è però tutto. A conferma dell’attenzione e della preparazione della persona, Commisso era convinto che soprattutto poi la presenza di un gruppo così importante, è la quinta tv cable degli Usa, sarebbe stata fondamentale, davanti ai giudici di Losanna, per convincere il tribunale della nuova situazione societaria, sicuro che l’atteggiamento e soprattutto il verdetto sarebbe stato favorevole a un Milan da riammettere subito in Europa. L’imprenditore, nato a Marina di Gioiosa Jonica, aveva anche accettato di tenere, come socio di minoranza, il finanziere cinese, accettando le sue richieste pur di chiudere l’affare. Poi improvvisamente nella serata, la doccia fredda di un improvviso, nuovo rifiuto.



Come è oggi la situazione? E’ veramente rottura netta tra le due parti? Se, come ventilato da più parti, Li Yong Hong fosse riuscito a trovare i 32 milioni da pagare a Elliott, entro il 6 luglio, allora la trattativa potrebbe veramente saltare, perché,conoscendo ormai le strategie del Presidente cinese, continuerebbe nei suoi tentativi di trovare rifinanziamenti o soci con proposte più vantaggiose. I tempi si dilaterebbero, con il Milan fuori dall’Europa, una campagna acquisti ridimensionata e con la tentazione, per qualche big della rosa, di cambiare aria. Una situazione caotica e tremenda. Rocco Commisso, che considero già un "Vecchio Cuore Rossonero", attende, ma forse ancora per poco. Tutto ora è in mano a Mr Li Yonghong !!