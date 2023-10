E dietro quella reazione veemente alla sostituzione si nasconde anche la sensibilità di un uomo che sente la maglia rossonera come una seconda pelle e vuole, con tutte le proprie forze, ribaltare una situazione che vede la squadra in difficoltà di gioco e di risultati.Olivier è un giocatore super competitivo e con una fame di vittorie incredibile. Anche acon una carriera alle spalle fatta di tanti successi e titoli in bacheca. Ecco perché, che gli può dare anche la possibilità di lottare per la Champions League e per lo scudetto.Priorità al Milan ribadita anche negli ultimi giorni.. Il focus é tutto al campo e al Milan con la speranza di trovare presto un accordo con Furlani per il rinnovo del contratto.