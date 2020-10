Il Milan come sappiamo negli ultimi giorni di mercato ha cercato in tutti i modi di colmare le lacune nel reparto arretrato a disposizione di Stefano Pioli. Nel frenetico ultimo di questa finestra estivo-autunnale Maldini e Massara hanno valutato diverse piste, in particolare quelle di che portavano ai classe 2000 Ozan Kabak e Mohamed Simakan. Le due trattative non sono andate a buon fine anche a causa delle esose richieste di Stoccarda e Strasburgo, entrambe superiori ai 20 milioni.



A questo punto, secondo quanto raccontato da MilanNews.it, i due uomini mercato rossoneri hanno tentato un ultimo assalto per German Pezzella della Fiorentina. La proposta di prestito elaborata dal club milanese non ha convinto però i viola che hanno preferito così trattenere il proprio capitano.