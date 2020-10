Il difensore tanto acclamato in sede di mercato non è arrivato, ma Stefano Pioli dopo un primo mese in piena emergenza nel reparto arretrato ritrova uno dei suoi pilastri. Alessio Romagnoli, il capitano del gruppo Milan è tornato ad allenarsi in gruppo e viaggia spedito verso una maglia da titolare nel derby contro l'Inter.



RECUPERO A RILENTO - Infortunatosi lo scorso 21 luglio nel corso della sfida Sassuolo-Milan, in cui il club rossonero ha scelto ufficialmente di confermare Stefano Pioli in panchina e di abbandonare l'idea Rangnick, Romagnoli ha vissuto un recupero incredibilmente a rilento. Lo stiramento al polpaccio si è rivelato più serio del previsto e soltanto 80 giorni dopo ha ripreso ufficialmente ad allenarsi in gruppo.



DERBY BESTIA NERA - Ora che il rientro è completato Romagnoli tornerà al centro della difesa del Milan in una partita come il derby, contro l'Inter, che rappresenta un'autentica bestia nera in carriera. Il bilancio contro i nerazzurri parla di 14 gare giocate con solo 3 vittorie all'attivo e ben 8 sconfitte fra Campionato e Coppa Italia fin dai tempi della Roma e passando poi anche per la Sampdoria. Con la sola maglia del Milan e in campionato l'ultima vittoria risale al gennaio 2016 quando Niang, Bacca ed Alex firmarono il 3-0 che resta anche l'ultima vittoria dei rossoneri contro i nerazzurri in Serie A. Tanto, troppo, tempo ed è ora della svolta, anche per Romagnoli.