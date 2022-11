Pierre Kalulu e il Milan, una storia che andrà avanti ancora: il francese, arrivato in rossonero in sordina e piano piano diventato un pilastro della difesa di Pioli, ha praticamente trovato l'accordo con la società di Via Aldo Rossi. Mancano alcuni dettagli, ma filtra grande ottimismo per la fumata bianca.



AUMENTO - Com'è logico attendersi, per il duttile difensore è in arrivo un sostanzioso aumento: dagli 0,8 mln a stagione si salirà intorno ai due, di fatto quasi triplicando l'attuale ingaggio. La svolta nella trattativa è stata dopo la metà di ottobre, quando Kalulu ha cambiato procura passando sotto l'egida della Stellar Sports, con la quale il Milan ha ottimi rapporti. L'annuncio è atteso entro breve, per un altro rinnovo sulla fitta agenda di Maldini e Massara.