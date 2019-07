Consueto rito di iniziazione per i nuovi arrivi nei ritiri delle squadre di Serie A: anche Rade Krunic, neo-centrocampista del Milan, ha cantato davanti a tutti i compagni. L'ex Empoli si è esibito in una versione simpatica di 'Sarà perchè ti amo', celebre brano dei Ricchi e Poveri, utilizzato dal club rossonero come slogan per l'attuale campagna abbonamenti.