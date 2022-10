prova a riscrivere gli adagi popolari in vista della delicatissima sfida contro la Juventus, inserita perfettamente in mezzo ad un trittico terribile completato dal doppio match di Champions League contro il Chelsea. L'atto primo, a Stamford Bridge, è andato come peggio non avrebbe potuto, al netto delle numerose assenze che contraddistinguono la quotidianità delattuale., pienamente recuperato dal problema muscolare accusato nella gara contro il Napoli prima della pausa. Il laterale francese andrà a ricomporre con Rafa Leao la temutissima catena di sinistra che agita i sonni di tanti avversari, Allegri compreso.- Per il resto - considerando i perduranti forfait di Maignan, Calabria e Kjaer -(nettamente favorito nel ballotaggio con Gabbia)Nonostante la richiesta di vedere all'opera i nuovi arrivati e la necessità forse di dare respiro ai titolarissimi,alla pari degli altrettanto irrinunciabili Leao e Giroud e al jolly, che come contro il Chelsea dovrebbe fungere da mezzala destra con compiti di guastatore pure sulla corsia normalmente di competenza degli indisponibili Messias e Saelemaekers.- Ad Empolie contestualmente una mossa che tatticamente porterebbe meno riferimenti e qualche squilibrio in più alla difesa di Allegri., l'uomo più chiacchierato del momento,per dimostrare le ragioni di Maldini e Pioli ed accelerare il suo processo di apprendistato., che tra i subentranti contro il Chelsea è quelli che ha destato le sensazioni più positive e che conserva fino all'ultimo qualche chance di scendere in campo dal primo minuto.