Sembrava chiusa la pista Getafe per Castillejo, dopo che il club madrileno aveva comprato Jankto dalla Sampdoria per 6 milioni di euro. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata nuovamente. Il Brighton pagherà la clausola di 18 milioni per Cucurella, il che significa che il Getafe dovrà comprare un altro esterno di centrocampo e la scelta potrebbe ricadere proprio su Castillejo, che ha caratteristiche diverse da Cucurella, ma che mancano nella rosa a disposizione del nuovo allenatore Michel.



PRIMA OFFERTA RIFIUTATA - Il malagueño piace molto alla dirigenza del Getafe: il suo agente era stato nella capitale spagnola prima di Ferragosto e il numero 7 rossonero, secondo la stampa iberica, aveva dato il suo ok al trasferimento. Così, gli Azulones avevano presentato un’offerta di prestito al Milan, rifiutata, perché Maldini e Massara considerano il giocatore in uscita solo a titolo definitivo, o comunque con garanzie di ottenere gli 8 milioni che valutano il suo cartellino, troppi per le casse del Getafe, almeno fino alla cessione di Cucurella.



IL RILANCIO - Ora che Cucurella sembra diretto verso Brighton, a Getafe dovranno sostituirlo e avranno anche i soldi per farlo. In Spagna sono sicuri: nelle prossime ore verrà presentata a Casa Milan la fatidica offerta di 8 milioni. A queste cifre il Milan lo cederebbe e avrebbe anche la liquidità necessaria per provare due colpi sulla trequarti: non solo il misterioso 7 che fa anche il 10, ma probabilmente sia un 7 che un 10. La volontà di Maldini e Massara è chiara. Se l’offerta arriverà, dipenderà tutto dalla volontà di Castillejo.