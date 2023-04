La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League con il Milan che non può permettersi più dei passi falsi. Sul difficile campo del Bologna di Thiago Motta i rossoneri andranno alla ricerca di una vittoria con una formazione totalmente rivoluzionata. Stefano Pioli deve gestire le forze in vista della gara della verità con il Napoli in Champions League e cambia ben 10 giocatori rispetto all’ultima uscita.



PRIMA DA TITOLARE- La grande novità di formazione è rappresentata dalla prima occasione dal primo minuto in campionato per Vranckx, oggetto misterioso fino a oggi. In mediana con lui ci sarà Pobega mentre la linea difensiva sarà composta da Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Tourè.



ATTACCO BELGA - Scelte clamorose anche in attacco per Pioli: fuori Brahim, Leão e Giroud, dentro De Ketelaere, Rebic e Origi. A completare il reparto ci sarà Saelemaekers largo sulla destra.



Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.