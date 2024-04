Milan-Roma, i diffidati d'Europa Leauge: in 7 a rischio per il ritorno

porta con sé inevitabilmente tantissime insidie per entrambi i club italiani. Scelte di formazione, duelli, tattiche e schemi sono solo una piccola parte dei ragionamenti che Stefano Pioli e Daniele De Rossi, rispettivamente allenatore rossonero e giallorosso, dovranno fare in vista di questi primi 90 minuti che si giocheranno a San Siro giovedì 11 aprile a partire dalle ore 21.nell'ottica però del doppio confronto e del match di ritorno in programma giovedì 18 aprile sempre alle 21 ma allo Stadio Olimpico ed è

Secondo il regolamento stilato dalla UEFA a inizio anno, un calciatore entra in diffida dopo aver ricevuto la seconda ammonizione in gare differenti. Cosa vuol dire?Si ottiene poi una seconda giornata di squalifica quando i cartellini diventano 5, 7, 9 e via dicendo come ad esempio successo al difensore della Romala gara di andata.

Sono addirittura 7 i giocatori a rischio squalifica in quanto diffidati presenti in rosa fra le due squadre e sono 4 per il Milan e 3 per la Roma. Fra le fila rossonere il pericolo più grosso è legato a Rafaele Mikee insieme a loro in diffida ci sono anche Davidee Yunus(unico già a quota 4 gialli). Fra i giallorossi, invece, le due dighe di centrocampo Bryane Leandrosi aggiungono in diffida a Leonardo